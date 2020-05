Valenza rialza le saracinesche. Stanchi: «I commercianti sono eroi»

VALENZA - Il presidente dell'associazione di commercianti valenzani "L'oro dal Po al Monferrato" Franco Stanchi commenta la ripresa delle attività. Oggi a Valenza, come in tutt'Italia, tante saracinesche si sono alzate: «Servirà del tempo ma qui da noi nessuno ha gettato la spugna, al momento risulta una ripartenza soft, poche vendite e ancora pochi clienti per strada, bisognerà aspettare forse un po per tracciare il primo bilancio».

Inevitabile uno sguardo a oltre due mesi di difficoltà: «È stato un periodo pesante, di grande sacrificio, per più di due mesi zero incassi e l’obbligo di rispettare il pagamento di affitti, spese accessorie e impegni presi con le banche, per quasi tutti il pagamento della merce ordinata e l’impossibilità di venderla nel giusto periodo con una stagione che volge già al termine. Il vuoto a livello governativo con aiuti promessi, tardivi e difficilmente raggiungibili hanno fatto il resto. Questi - dice Stanchi a proposito dei commercianti - sono “Eroi”: chi ha vissuto questa esperienza e sta lottando tuttora per tener alto il proprio nome e della propria azienda, onorando impegni e stipendi dei propri dipendenti e ulteriormente indebitandosi non può essere definito diversamente. Buon risultato e costante crescita anche per la pagina Facebook “Io Compro a Valenza” che ha dato la possibilità a tanti negozianti di mantenere un contatto vivo con i propri clienti in questo difficile periodo illustrando di volta in volta nuove proposte, uno strumento questo, gestito dall’Associazione, che verrà ulteriormente valorizzato da una prossima campagna pubblicitaria».