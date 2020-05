“I contagi calano in maniera vorticosa. Alessandria ha voglia di rinascere”

ALESSANDRIA - Punto video, sui social, del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Che, mostrando un grafico, segnala come “la curva dei contagi sul nostro territorio negli ultimi giorni stia scendendo in modo vorticoso. E speriamo, a questo punto, che il trend prosegua. Intanto, si è arrivati oggi a definire un percorso di riaperture: per me, è come la celebrazione di una nascita, anzi di una (ri)nascita della nostra comunità, che si avvicina a una fase di normalizzazione”.

Il primo cittadino, però, lancia anche un appello “a rispettare, tutti, le norme, mantenendo le distanze di sicurezza e indossando le mascherine. Mi appello al buonsenso dei cittadini, e non a caso stiamo lavorando per riaprire parchi e giardini e per ampliare gli orari d'accesso ai cimiteri: Alessandria ha voglia di riprendere la propria vita e noi vogliamo accompagnarla per mano”.