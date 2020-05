Dramma nella notte in via Savona, muore 61enne

ALESSANDRIA - Dramma, nella notte, in via Savona, ad Alessandria. Un uomo è precipitato dal quarto piano. Si chiamava Massimo Aviotti, aveva 61 anni. Cosa sia accaduto lo stanno accertando i Carabinieri. Da quel che è emerso, l’uomo avrebbe avuto un piccolo incidente con una Volante della Polizia, fatto che ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale per gli accertamenti. Una volta terminate le pratiche, il 61enne sarebbe andato nell’appartamento di via Savona dove qualcosa nella sua mente si è spezzato.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri.