Riparte il mercato non alimentare

OVADA - Tornerà da domani mattina il mercato non alimentare del mercoledì e del sabato. Ad annunciarlo è stato il sindaco Paolo Lantero nella tarda serata di ieri. "Sarà un riavvio con alcune cautele - ha spiegato - Non ci saranno le limitazione finora previste per il mercato alimentare ma vigili e Protezione Civile controlleranno la situazione. Dobbiamo ricordarci che non devono crearsi assembramenti e che bisognerà accedere al mercato con la mascherina. Su questo aspetto saremo severi". Con l'occasione Lantero ha chiarito che salteranno la fiera di Santa Croce e il mercatino dell'antiquariato del due giugno. Sempre domattina riaprirà lo Iat, l'ufficio del turismo di via Cairoli. "Un segnale importante di ripartenza".