Casale: il miglior bilancio possibile dal Santo Spirito

CASALE - Il bilancio odierno dall'ospedale Santo Spirito di Casale, come comunicato dal sindaco Federico Riboldi e dal vice Emanuele Capra nel consueto messaggio serale, è tra i migliori possibili: 0 decessi, 0 ricoveri e 2 dimissioni.

I due amministratori casalesi commentano il "sold out" per la seconda tornata di test sierologici gratuiti in programma domenica per gli over 50. In Circa 6 ore si sono dovute interrompere le prenotazioni per il raggiungimento dei 1500 posti disponibili.