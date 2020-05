Azzerata l'Iva su mascherine e macchinari sanitari. Il primo a chiederlo? Fornaro

ROMA - "Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, come previsto dall’articolo 124, non si pagherà più l’Iva sulle mascherine chirurgiche, FFp2 e FFp3 e altri dispositivi di protezione individuale, oltre a macchinari sanitari quali ad esempio i ventilatori polmonari": l'annuncio è del capogruppo di LeU alla Camera, l'alessandrino Federico Fornaro, che fu il primo a proporre la riduzione dell’Iva sulle mascherine chirurgiche.

"Fino al 31 dicembre 2020 - prosegue dunque il parlamentare - su tutti questi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid 19 l’Iva è stata azzerata. Abbiamo dunque avuto ragione noi nel chiedere al Governo questo segnale di attenzione per questi prodotti e in particolare per le mascherine chirurgiche, che sono diventate un bene primario d’uso quotidiano per i cittadini, al pari del pane e del latte. E’ un bel segnale che il Governo ha raccolto e che va nella direzione giusta”.