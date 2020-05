Scomparso, in atto le ricerche di un anziano

22.20 - AGGIORNAMENTO - L'anziano scomparso è un 72enne avvistato l'ultima volta nella zona tra Acqui e Cavatore. A dare l'allarme la sorella. L'uomo, uscito dalla propria abitazione senza telefono, indossava una giacca marrone e un cappello rosso. Le operazioni sono coordinate dall’Ucl. Sul posto i Carabinieri di Acqui Terme, la Protezione Civile di Alessandria e di Strevi, i Vigili del Fuoco di Acqui Terme e Alessandria e gli Aib.

ACQUI TERME - Sono in corso le ricerche di un anziano che questa sera non ha fatto ritorno a casa. A dare l’allarme è stata la sorella. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco della zona insieme ai colleghi del comando di Alessandria che stanno arrivando sul posto. Le squadre di soccorso hanno raggiunto Regione Lacia. Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.