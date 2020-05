Gli Alpini on line grazie a ‘Pastis’ e ‘Bardan’

RIVALTA BORMIDA - Le Penne Nere di Rivalta Bormida quest’anno festeggiano 50 anni dalla fondazione del Gruppo. A causa dell’emergenza sanitaria non potranno celebrare il genetliaco, dal 2 al 7 giugno, come avevano programmato. Giungono in soccorso due Alpini aggregati, Mauro ‘Pastis’ e Giampiero ‘Bardan’ che, secondo l’uso contemporaneo, proporranno a fine maggio, per una settimana, su Facebook un video ‘Alpini in tempo di pace’ che celebra le Penne Nere non solo di Rivalta Bormida ma di tutta la provincia. «Non eroi, non guerrieri, ma amici e uomini veri, sempre presenti a fianco delle autorità, sempre pronti al momento di bisogno, al fianco dei gruppi Protezione Civile, con le mani nella polvere se non nel fango» hanno spiegato.

Il corto propone immagini di sfilate, raduni, manifestazioni e iniziative benefiche, rendendo anche omaggio agli Alpini che sono ‘Andati avanti’ rimanendo però nei cuori dei commilitoni e nelle tante opere offerte alla comunità.