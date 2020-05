Da Balzola una tonnellata di solidarietà per Alessandria

BALZOLA - Una tonnellata di riso, dono della riseria Vignola di Balzola e del Lions Club Marengo, è partita oggi in direzione Alessandria dove l'associazione di Protezione Civile Due Fiumi di San Michele si occuperà di distribuirla alla Caritas e alla San Vincenzo. Parata di autorità al momento della consegna, direttamente in riseria. Presenti l'assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, il vice sindaco di Alessandria Davide Buzzi Langhi, il sindaco di Balzola Marco Torriano, il vertice dell'azienda Giovanni Vignola, il governatore del distretto Lions Alfredo Canobbio, il presidente del Lions Club Marengo Roberto Siri e il coordinatore dell'iniziativa e presidente della Due Fiumi, Giorgio Melchioni.

Tra i diversi interventi, significativo quello di Canobbio, che ha annunciato che, attraverso la fondazione Lions, la prossima settimana sarà donato un respiratore all'ospedale Santo Spirito di Casale: «Solo in provincia per l'emergenza Covid i Lions hanno investito oltre 200mila euro», mentre Gabusi ha tributato onori a un'iniziativa che non ha visto il coinvolgimento della Regione: «È giusto riconoscere l'operato di chi fa del bene». Il riso, suddiviso in due bancali, sfamerà molti bisognosi dell'Alessandrino, molti dei quali "nuovi" in luce dell'emergenza, «Rispondendo anche al bisogno di chi, fino a poco fa, un lavoro l'aveva» ha spiegato Buzzi Langhi.