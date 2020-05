La Fase 2 del mercato di Casale: un centinaio gli ambulanti

CASALE - Due ingressi (su via Saffi e su piazza Divisione Mantova), tre uscite. Polizia Locale, Protezione Civile e volontari a presidiare l'area, più ampia rispetto all'epoca pre-covid, con chiusura al traffico veicolare delle strade che tradizionalmente attraversavano l’area di vendita di piazza Castello, ovvero la via che unisce viale Marconi a via Aporti e quella che da via Aporti porta al Mercato Pavia. È partita così, stamattina, la "Fase 2" del mercato bisettimanale di Casale, la prima alla quale possono partecipare anche gli ambulanti non alimentari. In piazza presenti un centinaio di espositori, 2/3 dei banchi abituali. La Protezione Civile è impegnata anche al controllo numerico degli afflussi. La capienza dell'area mercatale, nel rispetto delle normative, non può superare i 350 avventori in contemporanea.