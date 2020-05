In piazza Italia prelievo pubblico per gli ospedali provinciali

ACQUI TERME - Domenica 24, dalle 8 alle 12 in Piazza Italia, si terrà un pubblico prelievo di sangue in favore degli Ospedali dell'ASL dell'alessandrino.

L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Acqui e dell'ASL AL nonché col Comando Compagnia dei Carabinieri.

«L'evento era già in programma per febbraio, ma rinviato - ha spiegato il presidente della Cri di Cassine, Matteo Cannonero - potendolo fare in ampi spazi all'aperto, si potranno meglio rispettare tutte le disposizioni di legge inerenti il distanziamento sociale a maggiore tutela di tutti».

L'iniziativa, che verrà svolto sul mezzo speciale autoemoteca della Croce Rossa di Cassine, persegue il fine dell'autosufficienza ematica ed è aperto ai donatori di tutte le associazioni.