Ospedale, riapre l'ingresso principale: "Buon segno"

NOVI LIGURE — Ha riaperto ieri pomeriggio l’ingresso principale dell’ospedale di Novi Ligure, quello di via Raggio. «Un segno che la situazione sta tornando gradualmente alla normalità», ha commentato il sindaco Gian Paolo Cabella. L’accesso da via Raggio sarà consentito agli utenti dalle 7.30 alle 18.00 è sarà presidiato con una “zona filtro” per garantire la sicurezza dei pazienti. L’uscita invece è prevista dall’ex Pronto soccorso, sempre in via Raggio.

Cabella si augura che l’ospedale «possa presto operare a pieno regime» e promette che l’amministrazione comunale si adopererà «affinché il San Giacomo continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio novese».