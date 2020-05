Prosegue il mercato in via sperimentale

OVADA - Sarà riproposto anche nella giornata di domani, e nelle prossime settimane, il tradizionale appuntamento con il mercato - riattivato in via sperimentale - nelle vie del centro storico. Dopo le quattro mattinate con il mercato alimentare, da mercoledì scorso sono tornate anche le bancarelle degli altri settori, per un totale di oltre trenta esercenti presenti fra le piazze Assunta, Garibaldi, San Domenico e via Cairoli. Da domani, inoltre, torneranno anche i banchi de La Corte dei Contadini, il Mercato agricolo dei produttori locali collocato nella zona di Vico Chiuso San Francesco.

Per entrare nell'area mercatale è necessario seguire alcune, basilari, regole. Il Comune di Ovada, infatti, ricorda che è possibile accedere alle varie zone del mercato solamente con indosso una mascherina, che possa coprire naso e bocca, e con i guanti "usa e getta" per le attività di acquisto. Viene richiesto, inoltre, il distanziamento fra persone di almeno un metro e, come nelle altre aree della città, resta in vigore il divieto di assembramento.