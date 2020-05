Ad Acqui 2 nuovi guariti. Villa Igea: nessun ricovero per Covid

ACQUI TERME - In base ai dati forniti da Palazzo Levi nella serata di ieri, venerdì 22, ad Acqui le persone dichiarate ufficialmente guarite dal Covid salgono a 110 (giovedì erano 106). I positivi sono 53, le persone in quarantena domiciliare volontaria o obbligatoria scendono da 171 a 169.

I pazienti ricoverati al Galliano, invece, rispetto a giovedì c'è un paziente in più positivo al virus: i ricoverati, quindi, ora sono 7, di cui uno in terapia intensiva. Parte di questi provengono da altre strutture ospedaliere della provincia. Come già da alcuni giorni, a Villa Igea non sono più presenti pazienti Covid, nella Rsa Monsignor Capra, invece, rimangono 10 gli ospiti in degenza epidemica.