Aperto il bando regionale per i Voucher scuola

OVADA - Si chiuderà il prossimo 10 giugno alle ore 23.59 il bando regionale "Voucher Scuola" per l'anno scolastico 2020-2021. Si tratta di un ticket che i cittadini possono utilizzare, presentando la tessera sanitaria presso i punti convenzionati (esercizi commerciali, Comuni, scuole) per spese e acquisti legati all’esercizio del diritto allo studio. I cittadini interessati, ed in possesso di attestazione ISEE 2020 con valore ISEE non oltre 26 mila euro, possono fare richiesta per uno solo dei due tipi di voucher (che servirà per pagare direttamente beni e servizi) esistenti:

- iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle spese di

iscrizione e frequenza;

- libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti.

Il voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo rivolto alle famiglie con ISEE 2020 fino a 15.748,78 euro. E' possibile presentare la domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma Sistema Piemonte con le apposite credenziali o con le credenziali SPID. Il Comune di Ovada ha attivato un servizio di assistenza, telefonica o su appuntamento, per la compilazione della domanda tramite il Centro di aggregazione Jov@net (Via Sant’Antonio n. 22, Ovada), gestito dalla Cooperativa Azimut. Per usufruire del servizio di assistenza telefonica o per prenotare un appuntamento è necessario contattare telefonicamente lo Sportello Jov@net al n. cell. 331 6502515, attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, o scrivendo una email all'indirizzo jovanet.ovada@libero.it. Non sarà possibile accedere direttamente allo Sportello Jov@net, ma solo su appuntamento.

Ulteriori informazioni telefoniche sul Bando possono essere richieste a: Ufficio Istruzione e P.S.A. del Comune di Ovada, ai numeri 0143 836217 - 0143 836311 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, oppure inviando una e-mail a: assistenza@comune.ovada.al.it o cultura@comune.ovada.al.it