ALESSANDRIA - Sono passate due settimane dall'annuncio,affidato a un video su instagram. "Ho fatto il tampone di mia volontà, appena rientrato in Calabria, e sono risultato positivo al virus": il messaggio di Ciccio Cosenza aveva colpito e preoccupato.

Oggi l'Alessandria Calcio annuncia che, dopo un primo accertamento, negativo, dieci giorni fa, anche il secondo ha confermato la negatività del difensore. "Cosenza è guarito dal covid-19" sottolinea la società grigia. Una buona notizia per il giocatore, per la sua famiglia, che era in quarantena, e per i tifosi, che in queste settimane lo hanno sostenuto con molti messaggi.