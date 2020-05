DiValenza e fondazione Ghirardi: insieme per lo sviluppo del made in Italy

VALENZA - Il consorzio del marchio orafo DiValenza collaborerà con la fondazione E.G. Ghirardi, agenzia formativa più antica d'Italia, nell’ambito delle progettualità volte ad attrarre gli investimenti stranieri in Italia e in particolar modo in Piemonte per quanto concerne la tagliatura delle pietre.

DiValenza è stato scelto dalla Scuola Professionale Orefici per la competenza e la professionalità delle sue aziende che permetteranno di formare gli allievi impiegati nelle attività di intagliatura delle pietre. Per gli stessi ragazzi potranno poi aprirsi diversi sbocchi professionali.

Il presidente della fondazione Carlo Mora, ha voluto sottolineare a tal proposito: «in questo momento di “non economia” occorre stringere alleanze tra pari al fine di creare nuovi modelli di sviluppo che siano in grado di tutelare e diffondere l’artigianato degli articoli di lusso made in Italy».