ALESSANDRIA - Entreranno in vigore da lunedì 25 maggio e resteranno tali fino a nuova disposizione i nuovi orari di apertura al pubblico del Comando Polizia Municipale in via Lanza 29. A seguito delle recenti disposizioni dettate a livello governativo per far fronte all’emergenza Covid-19, l’accesso agli uffici aperti al pubblico, negli orariprevisti, potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico (tel. 0131/316611) o a mezzo mail (poliziamunicipale@comune.alessandria.it).

Pagamento verbali ufficio cassa

martedì dalle 14 alle 19

sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio Infortunistica stradale

lunedì e giovedì dalle 9 alle 12

previo appuntamento telefonico 0131/515625 -0131/515648

e-mail: infortunistica.stradale@comune.alessandria.it

Ufficio Rilascio Autorizzazioni e Permessi

lunedì e giovedì dalle 9 alle 12

previo appuntamento telefonico 0131/515600 - 0131/515671

e-mail: ufficiopermessi@comune.alessandria.it

Ufficio Viabilità e Rilascio dehors

lunedì e giovedì dalle 9 alle 12

previo appuntamento telefonico 0131/515655

e-mail: ufficio.traffico@comune.alessandria.it

Segreteria Comando

lunedì e giovedì dalle 9 alle 12

previo appuntamento telefonico

e-mail: poliziamunicipale@comune.alessandria.it

Per ogni altra necessità, compreso per la segnalazione di denunce, telefonare al numero 0131/316611 o a scrivere al seguente indirizzo email: centraleoperativa@comune.alessandria.it