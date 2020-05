Nessun morto, un ricovero e nessuna dimissione al Santo Spirito

CASALE - Nel giorno della riapertura di Bar e Ristoranti il sindaco di Casale Federico Riboldi annuncia la fine del periodo dei video di aggiornamento giornaliero. Da domani il primo cittadino, nel tracciare un bilancio di questi cento giorni di emergenza, annuncia non emetterà più filmati se non in occasione di aggiornamenti rilevanti. Per quanto riguarda il bilancio dell'Ospedale Santo Spirito, nella giornata di oggi, sono stati registrati 0 decessi, 1 ricovero e 0 dimissioni.