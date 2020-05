Da Aido Valenza mascherine alle case di riposo

VALENZA - Si mantiene vivo l'impegno del gruppo comunale di "Aido Valenza". Nella mattinata di oggi, infatti, una delegazione composta dai dirigenti locali Alessandro Deangelis, Andrea Bortoloni, Fabrizio Pino e Gianluca Giusto si è recata presso la casa di riposo "L'Uspidalì" per la consegna di mascherine chirurgiche per gli ospiti e analoghi dispositivi in stoffa a titolo di omaggio per il personale sanitario operante nella struttura. Erano presenti per l'Istituzione, il dirigente dottor Marco Cavallera e il funzionario Daniela Bocca. Lo stesso è avvenuto poi presso il R.A.F. Borra, alla presenza della presidente Franca Oddone e della direttrice Carla Giraudi, e presso il presidio "A. Menada" di Pecetto di Valenza, dinanzi a un delegato della direzione.