Bertram, chi disegnerà Mr.Leo da premio?

TORTONA - Entusiasmo e creatività. C'è tutto questo nella risposta dei ragazzi del settore giovanile e del minibasket del Derthona al nuovo contest lanciato dala società. "Disegna Mr.Leo" il titolo, per stimolare tutti a realizzare l'immagine della mascotte. Moltissimi i lavori in gara, pronti per la seconda fase: nelle prossime ore, su tutti i canali social di Bertram Derthona, si apriranno le votazioni per eleggere i migliori quattro disegni, da inserire poi nel quaderno bianconero della stagione 2020 - 2021.

Per i tifosi un compito impegnativo: scegliere il miglior disegno votando con una emoticon nei post pubblicati sulla pagina facebook e cliccando sul nome dell'autore nelle storie instagram.

In questa fase finale Ecogest affianca la società, partner dentro e fuori dal campo. "Un'azienda che, in questi mesi, ha sempre lavorato per la sicurezza sulle strade italiane - sottolinea il direttore generale del Derthona, Ferencz Bartocci - Il grazie, mio e di tutta la dirigenza, va anche agli istruttori e istruttrici di minibasket, che hanno creato i disegni, invitando i giovani atleti a mettersi alla prova con video originali".

Come spiega Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest, "ciascuno dei partecipanti avrà un gadget, ideato da noi, mentre il vincitore riceverà un premio per l'acquisto di libri e materiali didattico e avrà la possibilità di partecipare attivamente alla creazione dei disegni a supporto delle infografiche che accompagneranno il progetto di Ecogest".

Le sfide dellla fase finale sono a eliminazioe diretta, e il tabellone sarà diviso in due categorie, esordienti - aquilotti e scoiattoli - pulcini, da cui usciranno i quattro vincitori.