Dal 6 giugno ripartono i viaggi Stat per mare e montagna

CASALE - Il gruppo Stat dal 6 giugno fa gradualmente ripartire buona parte dei propri 110 pullman da Genova, Biella, Vercelli, Casale, Lomellina, verso Adriatico, Liguria, Versilia, Dolomiti e Valle D'Aosta.

Il calendario della ripartenza, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle Regioni, vede sulla linea per l'Adriatico con tappe a Biella - Vercelli - (Casale) - Mortara - Vigevano - Pavia fino a Cattolica-Gabicce riprendere dal 13 giugno le corse del sabato, dal 26 giugno viene introdotta la corsa notturna ogni venerdì, dal 28 giugno le corse si potenziano aggiungendo a quella del sabato quelle della domenica, lunedì e giovedì per un totale di 5 corse settimanali fino alla fine dell'estate.

La linea storica Biella - Vercelli -Casale - Alessandria per Sanremo e tutta la Riviera Ligure di Ponente riprende il 6 giugno con corse il sabato e domenica che diventano, dal 13 giugno, lunedì giovedì, sabato e domenica e dal 27 giugno tutti i giorni fino ai primi di settembre.

La linea Biella - Vercelli - Genova - Riviera di Levante Versilia che prosegue fino a Chianciano riprende le sue corse ogni sabato dall'11 luglio.

La linea che unisce Genova alle Dolomiti con tappe a Tortona, Piacenza, Cremona comincia l'attività il 27 giugno ogni Sabato mentre il 2 luglio diventa trisettimanale con corse Lunedì, Giovedì e Sabato.

Infine la linea Genova - Alessandria -Casale - Vercelli per Courmayeur e la Valle d'Aosta riparte il 4 luglio il sabato e domenica per diventare giornaliera dal 1 agosto.

I biglietti sono in vendita già da ieri lunedì 25 maggio e potranno essere acquistati sia in agenzia che online, tramite l'apposita App scaricabile sullo smartphone. Il sistema informatico è programmato per assegnare i posti in tutta sicurezza e tener conto della possibilità di viaggiare vicini per i congiunti.

Salvo piccoli aggiustamenti su alcune tratte e su alcune promozioni, le tariffe non sono state aumentate.

Sui pullman ci sarà un secondo autista che misurerà con il termo-scanner la temperatura di chi sale a bordo, si occuperà dei bagagli, dei titoli di viaggio e del rispetto dei posti assegnati. Più che mai importante è quindi l'acquisto preventivo del biglietto dato che il mezzo dovrà ridurre la capienza proprio per mantenere le distanze tra i viaggiatori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.