Simone, l'appassionato di miniature che dona nuova vita al monumento ai caduti

RIVARONE - Il monumento ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale di Rivarone da tempo aveva bisogno di un restyling. Gli anni e gli agenti atmosferici avevano reso pressoché illeggibili i nomi dei soldati. Per questo l'appassionato di miniature Simone Bartolini ha deciso di sfruttare la sua abilità manuale di pittore di "soldatini" e, abbandonati per una volta orchi, goblin e altri personaggi del mondo fantasy, si sta dedicando con molta attenzione e tempo alle lapidi, dove era rimasto solamente il solco delle scritte. Un gesto apprezzato e decisamente utile per permettere al monumento di sopravvivere allo scorrere del tempo. E alla memoria di continuare con lui.