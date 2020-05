A Casale si promuova un gruppo di studio interdisciplinare a tema sanitario

CASALE - Il Comune di Casale promuova un gruppo di studio interdisciplinare a tema sanitario «al fine di chiarire al meglio le criticità e pianificare gli interventi più efficaci per ripartire con una confidente sicurezza sociale e prevenire il rischio di ammalarsi in futuro».

Ad avanzare questa richiesta sono gli esponenti della lista civica Casale Insieme, che alle amministrative di un anno fa aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Luca Gioanola.

«Stiamo vivendo una situazione inedita e difficile da accettare e da gestire. Per questo motivo ringraziamo tutti coloro si stanno prodigando per fare la propria parte, a partire da chi è impegnato da tempo e senza risparmio in prima linea. In questo contesto, non semplice, desideriamo chiedere all’Amministrazione di promuovere, per quanto possibile, un aggiornamento più dettagliato sui numeri totali dall’inizio della pandemia: ad esempio quelli riguardanti i cittadini positivi, i quarantenati, i ricoveri in terapia intensiva, la situazione nelle strutture per anziani presenti in città.

Come ormai è purtroppo evidente, il Piemonte è divenuta la seconda regione per contagi, così come la provincia di Alessandria è proporzionalmente la più colpita in Piemonte e Casale Monferrato risulta essere il terzo centro zona ad aver registrato il maggior aumento di decessi rispetto l'anno precedente. Un grande abbraccio a tutti coloro che si sono prodigati per la gestione dell’emergenza, soprattutto gli operatori in ambito sanitario e assistenziale che, spesso e soprattutto agli inizi, hanno operato in una situazione ad alto rischio».