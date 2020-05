Le facce preoccupate di chi non sa come sarà il futuro

ALESSANDRIA - Circa 250 i commercianti in piazza, nella mattinata di giovedì 28 maggio, per protestare contro il poco (mancato?) aiuto da parte del governo. Un sit-in silenzioso, interrotto solo dalla musica e dalle strofe di "Parole, parole" di Mina e dell'Inno di Mameli. Grazie agli scatti della nostra Ilaria Cutuli, i volti e le espressioni - spesso corrucciate e preoccupate - di chi arriva da tre mesi di lockdown. E, spesso, non sa ancora come tornare a lavorare.