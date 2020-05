Il commercio di Valenza riparte dal Bunpat: il 16 giugno edizione speciale

VALENZA - A seguito di numerose richieste l’Associazione “L’Oro dal Po al Monferrato” ha deciso, insieme all’Amministrazione comunale di Valenza, di dare il via alla prossima edizione de “La Fera dal Bunpat” che si svolgerà domenica 14 giugno 2020 eccezionalmente in piazza Gramsci a Valenza, dalle ore 8 alle ore 20, nella stessa area del mercato provvisorio del sabato mattina (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva).

Per l’occasione verranno adottate tutte le misure prudenziali di distanziamento sociale e controllo ingressi, le stesse che avvengono in occasione del mercato del sabato.

«Grazie al prezioso aiuto economico che ci passerà il Comune di Valenza, che si accollerà tutte le spese burocratiche, il contributo a carico dei commercianti sarà di soli 20 euro a negozio necessari per la pubblicità dell’evento, ma attenzione il bonus varrà solo per questa edizione vista l’eccezionalità del caso, nei prossimi Bunpat si ritornerà ai soliti contributi di partecipazione» spiegano da L'Oro dal Po al Monferrato.

Le postazioni in piazza Gramsci potranno essere di 3 x 3 = 9 mq o di 3 x 4 = 12 mq, sullo schema attualmente esistente. I posti saranno riservati unicamente alle aziende che hanno sede a Valenza, non verranno invitati espositori esterni. Non sarà assolutamente consentita nessuna esposizione al di fuori dei negozi ma solo all’interno della piazza.

I commercianti di Valenza hanno in questi giorni ricevuto i moduli di adesione. Dovranno confermare la loro presenza entro il 5 giugno.