La serie A e la B in campo dal 20. E la C?

ALESSANDRIA - La serie A e la serie B ripartono il 20 giugno, la C attende ancora di conoscere la data e, anche, in quale modo. Se, cioè, si giocheranno tutti i turni che ancora mancano (11 nel girone A), oppure si disputeranno solo playoff e playout.

La proposta della C è per la seconda ipotesi, anche con facoltà concessa alle società di rinunciare: l'ultima parola spetterà al consiglio federale, spostato all'8 giugno, in cui si discuterà anche di riforme, tanto auspicate da Lega B e Lega Nazionale Dilettanti già per la prossima stagione.

Di certo la decisione di oggi di far ripartire tutti i campionati professionistici, dopo il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico sul protocollo Figc, apre la strada anche alla terza serie. La Federcalcio potrebbe optare solo per gli spareggi, in versione integrale (28 squadre) o ridotta per designare la quarta promossa. Al momento dello stop l'Alessandria era 6a, con 40 punti, tanti come il Siena, in vantaggio per lo scontro diretto, ma a rischio di penalizzazione per il mancato pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio, che scivolerebbe indietro di tre posizioni.

I Grigi sono in attesa, ma si stanno già attrezzando per poter rispondere a tutto quanto prevede il protocollo, soprattutto per tamponi e test per squadra e staff.