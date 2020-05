Quaranta: ricerche interrotte in attesa di sviluppi

ACQUI TERME - Dopo una settimana di attività, messa in campo giorno e notte, la Prefettura ha interrotto le ricerche di Raffaele Quaranta, il 72enne scomparso martedì 19 maggio tra Acqui Terme e Cavatore. L’uomo era stato avvistato l’ultima volta intorno alle 15, seduto su un cippo di una strada di campagna poco fuori il piccolo paese. Nonostante l'utilizzo di cani molecolari, elicotteri, droni con visori notturni e numeroso personale tra Forze dell'Ordine, Protezione civile e volontari, l'uomo non è stato trovato. Un jeans rinvenuto in un bosco di Cavatore aveva fatto sperare in una traccia, ma l'esame del Dna ha escluso l'appartenenza al Quaranta. Le operazioni quindi sono state interrotte in attesa di eventuali segnalazioni dalla popolazione.