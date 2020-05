Rogo di sterpaglie a Borgo, bimbo chiuso in casa in via Verdi

BORGO SAN MARTINO - Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale questa notte, intorno alle 5, a Borgo San Martino per spegnere un piccolo incendio di sterpaglie. Nella giornata di ieri invece i pompieri sono intervenuti a Casale, in via Verdi. I genitori di un bimbo si sono chiusi fuori casa e, nella foga di rientrare dal piccolo, hanno rotto la chiave nella serratura. I Vigili del Fuoco hanno risolto la piccola impasse entrando nell'appartamento passando dal balcone di un appartamento adiacente.