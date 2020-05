Cartosio e Rivalta celebrano la Costituzione del 2050...vista dai ragazzi

CARTOSIO - In epoca di mobilità razionalizzata, gli eventi culturali trovano un’agorà nelle piattaforme web; così, in occasione della Festa della Repubblica, Impressioni Grafiche di Acqui Terme, i Comuni di Rivalta Bormida e Cartosio, unitamente ad altri soggetti privati, enti e del terzo settore, hanno pensato di realizzare un’ ‘Arti-call’, una call conference intitolata ‘Ricostituente-La costituzione del 2050’.

Martedì 2 giugno, alle 10, sulle principali piattaforme social ci sarà una discussione in diretta sui primi tre articoli della Costituzione 2050. Interverranno i ragazzi, tra i 12 e 18 anni, coinvolti nel progetto scolastico e che hanno scritto i primi tre articoli di questa ipotetica Carta fondamentale, in un confronto aperto con gli esperti della Costituzione del 1946, Valerio Onida, costituzionalista e accademico, Giuliano Pisapia, Deputato del Parlamento Europeo e ‘laici’ come Beppe Bergomi, ex calciatore della Nazionale italiana, Enrico Argentina della Tedx di Torino, gli Yoyo Mundi e tanti altri ospiti.

Cartosio, Rivalta e Stella hanno in comune tre illustri 'natali': nell'ordine, Umberto Terracini, Norberto Bobbio e Sandro Pertini sono infatti originari dei rispettivi comuni. Per celebrare questo importante filo conduttore, alle 9 da Rivalta e Stella partiranno due steffette Ri-Costituenti parallele con arrivo previsto a Cartosio intorno alle 11.30, a chiusura del seminario web. Saranno evitati assembramenti, ma sarà possibile per affiancare i frazionisti presentando alcune candidature all'indirizzo mail staff@ri-costituente.it.