Venerdì 29 riapre il centro sportivo Cuspo

ALESSANDRIA - Riprende l’attività al Centro Sportivo Cuspo di Casalbagliano. Il Centro Sportivo Universitario non ha mai lasciato “soli” i propri atleti, anche in quarantena. Gli istruttori hanno sempre mantenuto contatti virtuali con i ragazzi e quando possibile, aiutato a mantenere la forma fisica con esercizi a distanza. Non era comunque abbastanza: lo sport è condivisione, incontro e scontro, attività all’aria aperta. Per questi motivi il Cuspo si è lungamente adoperato per poter riaprire il prima possibile e non dover terminare gli allenamenti a febbraio.

È ripresa l’attività delle sezioni di scherma (ospitata straordinariamente per queste settimane estive) e rugby (Rugby Academy, Black Herons, Senior maschile e femminile) in un campo completamente a norma sui rigidi protocolli anti covid 19 (in ottemperanza alle disposizioni federali), e rinnovato nel manto erboso. A tal proposito l’Associazione ringrazia staff, volontari e famiglie che hanno contribuito alla realizzazione di feste ed eventi conviviali il cui ricavato è servito per l’acquisto di un trattorino tagliaerba.

L’attività sportiva è comunque basata sulla preparazione atletica e su attività ludico motorie, con particolare attenzione al distanziamento e all’igiene della struttura.

Per tutto il mese di giugno il Centro Sportivo sarà aperto e frequentabile negli orari e tempi prestabiliti.



“Riapriamo per dare un servizio alle famiglie e ai tesserati e per continuare nell’impegno verso la comunità e il territorio”, commenta il segretario generale Alessio Giacomini, “Era giusto proseguire la stagione per portare a termine gli impegni presi a settembre”.