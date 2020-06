Rotary Ovada e Lucia Bianchi sostengono "Covi a casa"

OVADA - “Uncieloalgiorno” questo è il nome del progetto che vede la sinergia fra il Rotary Club di Ovada, la Pubbli O e la fotografa ovadese Lucia Bianchi a favore del programma “Covi a Casa”. Durante la quarantena forzata, dalla sua abitazione sulla prima collina ovadese, Lucia Bianchi ha fotografato 54 cieli, vivendoli come “l'unica cosa certa e ogni giorno mutevole”. Arte, solidarietà e gioia di donare hanno permesso la selezione di dodici stampe di pregio per biglietti di auguri o messaggi, completi di busta, racchiusi in un cofanetto. Le offerte raccolte in cambio di questo originalissimo dono saranno devolute a C.I.G.N.O, per sostenere il programma di cure domiciliari al Covid – 19 avviato nel distretto Ovada – Acqui. Si potranno trovare presso lo Iat di Via Cairoli, Unika di Via Carducci e Mia Caro di piazzetta Stura.

Inoltre, tutti i “cieli”, anche quelli non facenti parte della selezione per i biglietti, si potranno vedere, ordinati per numero e data, sulla pagina facebook “Uncieloalgiorno” e sarà possibile, a fronte di una donazione minima di € 25 a favore di C.I.G.N.O., richiedere la stampa su tela pittorica attraverso la chat di facebook e bonificando l’importo a C.I.G.N.O Onlus (Iban IT33D0200848450000101794966 ) indicando nome e cognome e numero o data del cielo scelto. La stampa di circa cm 50 x 60 su telaio di legno, potrà essere ritirata dopo una settimana allo Iat di Via Cairoli.