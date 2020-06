Novantico e negozi aperti: oggi anche con l'aiuto degli esperti

NOVI LIGURE — Oggi a Novi Ligure tornano le bancarelle di Novantico: il mercato dell’antiquariato sarà inserito all’interno della nuova cornice di piazza Dellepiane e nell’androne del Palazzo adiacente. Per la prima volta sarà possibile usufruire di un servizio di consulenza fornito dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Novinterzapagina: una volta acquistata la merce, sarà possibile avvalersi del giudizio gratuito di periti esperti del settore rivolgendosi alla Galleria Pagetto Arte, in via Girardengo 87.

Inoltre, sempre per oggi, la Consulta per il Commercio ha riunito i vari esercizi commerciali in un’apertura straordinaria in simultanea con il mercatino dell’antiquariato: diverse le attività che hanno aderito all’iniziativa.

«Siamo in pieno clima di ripartenza – commenta il sindaco Gian Paolo Cabella – e ho notato che a poco a poco i nostri viali, le piazze, i giardini, i bar stanno iniziando a essere nuovamente animati dalla presenza delle persone. Ognuno di noi è ansioso, giustamente, di ritornare alla propria quotidianità, ma invito a mantenere sempre le distanze di sicurezza e a indossare la mascherina per preservare la salute di tutti».