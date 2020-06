Novese da scoprire tra castelli e paesaggi

NOVI LIGURE — Con grandi precauzioni adesso è possibile tornare a riassaporare il territorio del Basso Piemonte, quell’area equidistante da Torino, Milano e Genova dove i segni degli intrecci storici tra Piemonte e Liguria si possono scoprire in un percorso attraverso i luoghi d’arte e le tradizioni gastronomiche, le facciate dipinte dei centri storici che ricordano i borghi liguri, mentre piatti come gli agnolotti fanno immediatamente pensare alla terra “sabauda”.

Il Distretto del Novese, che racconta il territorio che si estende nella parte sud orientale del Piemonte, in provincia di Alessandria, attraverso l’arte, l’enogastronomia, gli eventi e le tradizioni, grazie anche agli utenti dell’omonima pagina Facebook, ha raccolto diversi suggerimenti riguardanti i punti panoramici del Basso Piemonte, realizzando così una mappa su Google con le foto di quanti hanno condiviso sulla pagina Facebook il punto panoramico preferito: Monterotondo con le colline del Gavi, le Capanne di Marcarolo, i Castelli dell’Alto Monferrato, la Val Borbera, il Tobbio, spunti per pensare ad una gita, seppur ancora con tanta accortezza.

Diversamente, il Distretto del Novese, pensando anche a chi, per diverse ragioni non solo legate all’emergenza sanitaria, si trova costretto in casa, permette di scoprire il patrimonio storico e artistico del territorio, tramite diverse risorse in rete che permettono di effettuare visite virtuali e che il Distretto ha riunito sul sito internet. Dal canale Youtube della Camera di Commercio è possibile percorre il centro storico di Novi ammirando le facciate dipinte, una vera galleria a cielo aperto o visitare l’Oratorio della Confraternita della Maddalena con la maestosità del Calvario e le sue 21 statue lignee, oppure è possibile raggiungere Bosco Marengo e ammirare il complesso monumentale di Santa Croce con le opere di Giorgio Vasari o visitare, da casa, il Forte di Gavi e scoprirne la storia, e quasi di fronte al Forte, scoprire il Santuario di Nostra Signora della Guardia.

Infine, grazie ai video di PiccolaGrandeItalia.Tv sarà possibile scoprire i tesori di Arquata Scrivia, Voltaggio, che per la sua posizione in quella parte di territorio che si snoda tra basso Piemonte e Liguria, è uno dei comuni più “liguri” della provincia di Alessandria e Bosio dove si potrà visitare, via web, la Chiesa dei SS.Pietro e Marziano. Infine, il Distretto del Novese promuove il territorio anche attraverso una capillare cartellonistica installata su strade di forte passaggio.