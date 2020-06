Acqui, Marenco è la prima conferma

ACQUI - Sesta stagione sulla panchina della Pallavolo Acqui: il primo tassello del prossimo campionato è una certezza, la guida tecnica affidata a Ivano Marenco. Dopo mesi di attesa e di indagine, per capire l'evoluzione di tutto il movimento del volley e definire la programmazione, è il momento delle scelte. Arredo Frigo Makhymo parte dal tecnico legato alla società da un lungo rapporto. "Non sappiamo ancora ancora quando e come si comincerà, ma siamo già al lavoro per allestire una squadra che vuole essere competitiva. L’obiettivo è disputare un buon campionato. Di certo non ci limiteremo a una corsa alla salvezza, tenere la B1 senza affanni e in totale tranquillità è un primo traguardo".

Marenco e il ds e patron Claudio Valnegri sono già impegnati a contattare le giocatrici. "Proveremo a migliorare il risultato dell'ultima annata (Acqui era 8a al momento dello stop, ndr). Non puntiamo al vertice, lo ribadisco, ma nemmeno a lottare per la salvezza. Quando abbiamo chiuso eravamo in netta risalita e cercheremo di ripartire da dove ci siamo interrotti"

Marenco non ama i pronostici, "meno che mai in una stagione con grandi incertezze come sarà la prossima. Organizziamoci per essere pronte per un campionato che soddisfi tutte e tutti”.