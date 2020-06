Allerta meteo: la Provincia chiude la provinciale "del Turchino"

OVADA - Resterà chiusa per ventiquattro ore, dalle 8.00 di domani, giovedì 4 giugno, fino alle ore 8 del giorno successivo (venerdì 5) la strada provinciale 456 "del Turchino". La decisione è stata comunicata poco fa dalla Provincia di Alessandria che, per precauzione, visto l'annunciato arrivo di una perturbazione, ha optato per lo stop ai veicoli su una tratta colpita duramente dall'alluvione dello scorso autunno. A causa dell'attivazione dell'allerta gialla non sarà possibile, dunque, raggiungere da Ovada la confinante Valle Stura attraverso la viabilità ordinaria.