Rifiuti, da oggi Ecobus anche in periferia

OVADA - Prende il via oggi il servizio previsto da Econet per il ritiro dei rifiuti nelle periferie della città con l'ausilio dell'Ecobus. Ogni mercoledì sarà previsto il ritiro del rifiuto organico o umido (il bidoncino marrone). A giorni alterni la carte a il secco indifferenziato (da conferire con il contenitore grigio munito di chip per la registrazione). Oggi si parte con la carta, mercoledì prossimo è previsto il secco. Il programma delle fermate, ognuna fissata in 20 minuti, prende il via alle 18.10 presso la pizzeria Girasole in Via Molare; si prosegue in strada Nuova Costa presso la zona Gulliver alle 18.35, in Via Vecchia Costa alle 19.00. A seguire via Romeo Pastorino alle 19.25, Strada Masio – Via Novi alle 19.50, Piazza Nervi nel Borgo alle 20.15. Per finire in strada Grillano presso la zona del villaggio San Paolo alle 20.40. Il servizio andrà avanti fino al 30 settembre.