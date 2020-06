Spacciatore inseguito tra Sale e Isola Sant'Antonio: arrestato dai Carabinieri

SALE - Lunedì i Carabinieri di Sale, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno intercettato un’autovettura che, alla vista dei militari dell'Arma, si è dileguata per le vie del paese mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

La pattuglia, nel corso dell’inseguimento, ha notato che l’autista aveva lanciato dal finestrino un sacchetto che, subito raccolto, è risultato contenere 8 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per il consumo. Il fuggitivo è stato inseguito fino al territorio del vicino comune di Isola Sant’Antonio, dove, dopo aver abbandonato l’auto, ha tentato di dileguarsi a piedi in aperta campagna, venendo però raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

L’uomo, un marocchino 29enne di Corsico, disoccupato e con precedenti per droga, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per illecita detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati anche 438 euro frutto dell’attività di spaccio.

Nella mattina odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa dalle 21 alle 7.