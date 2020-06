'24 Ore di basket': omaggio a Bryant, con canotte e tshirt

ALESSANDRIA - "Ci siamo anche quest'anno". Giuseppe Lippolis lancia una '24 Ore di Basket di Borgo Rovereto' molto particolare. Che non si giocherà il 27 giugno, data scelta molti mesi fa, "ma contiamo di disputarla comunque, a fine settembre: abbiamo individuato il 27, sperando che in quel momento ci siano le condizioni per farlo". Ma le canotte si possono già prenotare: per 14 edizioni consecutive il nostro evento è stato il giusto connubio tra basket e solidarietà, quest'anno non possiamo giocare, almeno per ora, ma possiamo continuare a essere solidali. E' stata questa la ragione che ci ha spinti a proseguire, l'entusiasmo delle persone che ci stanno contattando per prenotare tshirt e canotte ci dimostra che abbiamo fatto bene a metterci al lavoro anche per la 15a edizione".

La sfida nasce nel 2006, "quest'anno erano bastati dieci minuti per scegliere il disegno - spiega Paolo Astori, anche lui nello staff degli organizatori - perché il nostro grafico si è superato. Abbiamo voluto omaggiare Kobe Bryant, con questo 'Kobe 24' scritto in viola e giallo. Noi speriamo di giocare, a settembre, e la canotta è il capo indispensabile per i cestisti, ma abbiamo pensato anche al pubblico e, per la prima volta, si potrà 'raddoppiare', aggiungendo la tshirt. Così potremo dare un contributo a Yawp, che sosteniamo dallo scorso anno, l'associazione impegnata nei progetti di vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva".

Proprio grazie alla '24 Ore' del 2019 l'associazione guidata da Katia Salice ha attivato il primo percorso, insieme al Centro Studi per i diritti e la vita indipendente dell'Università di Torino. "Per queste persone è una conquista di autonomia, abitativa e lavorativa, che permette loro di vivere la loro vita e di imparare a costruirsela. Nel lockdown il primo progetto si è interrotto, ma da oggi è ripartito e sto ricevendo chiamate da altre famiglie interessate ad avviare percorsi. Anche per questo ringrazio lo staff della '24 Ore' e tutte le persone che prenoteranno le canotte: ogni euro aiuterà disabili intellettivi a conquistare i loro diritti".

COME PRENOTARE

Si possono avere canotte e tshirt con una offerta di 12 euro l'una. Per chi le acquista entrambe o ne acquista due il costo complessivo è 20. "Le prenotazioni sono già iniziate: c'è tempo fino al 15, sui nostri canali social (facebook e instagram) e ai nostri recapiti. Anche Rovereto Central Park, teatro del nostro evento, Cantieri Sportivi e Sportrage sono punti di raccolta. Per la consegna - spiega Lippolis - abbiamo scelto il 27 giugno, giorno in cui avremmo dovuto giocare: allestiremo uno stand, a Rovereto Central Park, dove saranno iniziati i centri estivi. Contiamo di organizzare altre distribuzioni successive".

Per chi prenota è necessario indicare la scelta (canotta o maglietta), il colore (bianco o nero) e la taglia. Si possono contattare anche gli organizzatori per concordare la raccolta della donazione.