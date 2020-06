A Casale la fine dell'anno scolastico nei giardini pubblici

CASALE - I giardini pubblici cittadini saranno il palcoscenico per il saluto di fine anno scolastico per gli alunni che terminano gli studi delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado.

Nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno, infatti «nel pieno rispetto delle indicazioni normative per la fase 2, i ragazzi delle quinte elementari e delle terze medie si ritroveranno alle ore 10 nei giardini per un saluto all’aria aperta» spiegano il sindaco Federico Riboldi e gli assessori Gigliola Fracchia e Maria Teresa Lombardi.

La giornata di venerdì sarà dedicata alle terze delle scuole secondarie di primo grado e il sabato alle quinte delle scuole primarie. I giardini individuati sono quelli più vicini a ogni edificio scolastico, in modo da evitare che tutte le scuole confluiscano in un unico parco.

Per garantire il distanziamento previsto di almeno un metro, anche all'interno dei singoli giardini sono state individuate postazioni separate e distanziate per le varie classi, per evitare la possibilità di assembramenti. A verificare il mantenimento della distanza interpersonale sarà la Protezione Civile, che metterà a disposizione un volontario per ogni classe.

I punti di ritrovo dell’Istituto Comprensivo Casale 1: per la scuola secondaria Trevigi e le sue 6 sezioni i giardini della Difesa, venerdì 12; per la scuola primaria Martiri della Libertà e le sue 4 sezioni, i giardini della Difesa, sabato 13; per la primaria S. Maria del Tempio i giardini presso la Chiesa di Santa Maria del Tempio, sabato 13.

Quelli dell’Istituto Comprensivo Casale 2 saranno invece: per la secondaria Negri e le sue 4 sezioni i giardini della Stazione, venerdì 12; per la primaria San Paolo e le sue 2 sezioni i giardini della Stazione, sabato 13 e per la primaria IV novembre e le sue 2 sezioni i giardini di via Rottigni, sabato 13

Per l’Istituto Comprensivo Casale 3: per la secondaria Dante e le sue 4 sezioni i giardini di Via Verdi, venerdì 12; per la primaria Bistolfi e le sue 4 sezioni i giardini ex Altera, sabato 13; per la primaria Rodari (San Germano) i giardini del Gesso, sabato 13; per la primaria Disney (Casale Popolo) i giardini a Popolo, sabato 13 e per la primaria XXV Aprile e le sue 2 sezioni i giardini di Via Adam, sabato 13.

Infine, il punto di ritrovo per il Sacro Cuore saranno i giardini ex Altera, venerdì 12 per la secondaria e sabato 13 per la primaria.