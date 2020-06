Anche il rugbista Mbandà è Cavaliere, Tre Rose in festa

ROMA - Non solo Carlo Olmo, che con le sue donazioni in questi mesi di emergenza Covid è giunto in aiuto anche del Monferrato. Un'altra delle onorificenze assegnate ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che ha nominato nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica - è andata a Maxime Mbandà, rugbista delle Zebre e della nazionale di rugby che durante l’emergenza si è impegnato come volontario sulle ambulanze per l’Associazione Seirs Croce Gialla di Parma distribuendo medicinali, alimenti e trasportando malati e convalescenti.



Mbandà è molto conosciuto a Casale. Nato a Roma da madre italiana e padre congolese, l'atleta è uno dei maggiori sostenitori della squadra multietnica de Le Tre Rose nella quale militano moltissimi migranti di origine africana. Dal 2017, quando era stato ricevuto anche in comune dall'allora vicesindaco Angelo Di Cosmo, diverse sono state le "comparsate" dell'atleta a Casale (e le azioni di supporto e aiuto all'attività del sodalizio casalese).