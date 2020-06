Anche un petizione per la riapertura delle Terme

ACQUI TERME - La flessione del settore termale acquese è da anni preoccupante. L'avvento dell'investitore privato, Finsystem, aveva fatto sperare in un rilancio dell'asset che al momento non c'è stato. L'offerta termale acquese si è ridotta e tante strutture del complesso gestito da Terme spa sono chiuse o in stand-by. Anche la grande piscina di zona Bagni probabilmente questa estate non aprirà i battenti.

La comunità staziella è insorta. Tante le lamentele rivolte anche a Palazzo Levi nella speranza di un intervento salvifico, ma niente. Il privato, addirittura, non ha partecipato all'ultima riunione della Commissione comunale sulle Terme. I cittadini si sono dati da fare per far sentire il proprio malcontento. C'è addirittura chi ha organizzato su Change.org una petizione per 'La riapertura delle Terme di Acqui e locali annessi'. Proprio a questa iniziativa sarà dedicato un approfondimento su 'Il Piccolo' domani in edicola.