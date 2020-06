Ovadese: dimissioni anche per il ds Tagliafico

OVADA - A pochi giorni dal saluto, via messaggio whatsapp, dell'oramai ex allenatore Roberto Pastorino, e dall'annuncio della scissione con la componente silvanese della società, arriva un altro diverso eccellente in casa Ovadese. A dare le dimissioni è stato Marco Tagliafico, direttore sportivo negli ultimi due anni. Una decisione che ridisegna il vertice della società attorno al presidente Gianpaolo Piana che per ora può contare sul vice Andrea Repetto e sul neo direttore generale Nico Gaggero. L'addio di Tagliafico sarebbe da imputare a diversità di opinioni sulla gestione dell'ambito sportivo. Nel frattempo la società prova a programmare la prossima stagione in attesa di capire come si concluderà quella troncata dall'emergenza sanitaria a fine febbraio.

