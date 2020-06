Protezione civile e 'Saracco-Bella': lezioni online sulla Fase 2

ACQUI TERME - E’ l’ultima iniziativa della Protezione Civile di Acqui Terme. Il gruppo diretto da Lorenzo Torielli, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 1 Saracco-Bella, coordinato dalla dirigente Elisa Camera, ha realizzato un progetto divulgativo rivolto agli studenti sulla Fase 2. «Un percorso informativo offerto online alle classi delle scuole primarie e secondarie per spiegare cosa è la Protezione civile, l’emergenza sanitaria in atto a causa del Covid-19 e le corrette abitudini da adottare in questa fase di ripartenza» ha spiegato Torielli.

Le lezioni saranno tenute dai volontari del gruppo acquese che rivestono la qualifica di tecnici o precedentemente formati, e coinvolgeranno circa una trentina di classi con centinaia di studenti ormai avvezzi a seguire le lezioni sulle piattaforme web.