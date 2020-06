«Appoggiamo la campagna del Comune "Dona il tuo 5x1000"»

CASALE - La sezione casalese di Confcommercio - Unicom si è detta favorevole all’iniziativa “Casale nelle tue mani – Dona il tuo 5x1000”, lanciata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, che ha l’obiettivo finale di destinare le donazioni fatte dai cittadini alle organizzazioni del territorio che operano nel sociale.

Il presidente della delegazione, Costantino Mossano, l’ha infatti definita «Un’iniziativa importante che appoggiamo pienamente. Come commercianti e come casalesi – dice ancora Mossano – siamo pienamente coscienti che l’emergenza sanitaria ha aperto delle notevoli ferite nel nostro tessuto sociale ed economico, per questo non ci tiriamo indietro e invitiamo tutti ad apporre una scelta semplice ma concreta che possa mettere in campo progetti ed iniziative a sostegno delle fasce più deboli ed esposte in questo difficile momento. In questo modo le donazioni dei cittadini casalesi andranno sicuramente a beneficio del territorio in cui vivono».

A Mossano si associa anche Oscar Rinaldo, presidente di Unicom Srl, la società di servizi dell’associazione di categoria che ricorda: «i servizi che vengono quotidianamente messi a disposizione delle imprese e che non sono mai cessati neanche durante i giorni della quarantena».