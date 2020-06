Ospedale, riapre il Centro prelievi ma con nuove regole

NOVI LIGURE — Ha riaperto oggi il Centro prelievi all’ospedale di Novi Ligure. Gli utenti però dovranno rispettare diverse regole dettate dall’emergenza coronavirus.

Cominciamo dalla prenotazione, che è diventata obbligatoria (telefono 099 7730773 oppure 199 107077, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00). Il Centro prelievi sarà in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 11.30, tramite il consueto accesso di via dell’Ospedale. Per ritirare i referti invece bisognerà entrare dall’ingresso principale di via Raggio (dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 15.30).

Sarà importante osservare l’orario di prenotazione e non presentarsi con eccessivo anticipo. L’ingresso nella sala d’attesa sarà preceduto da qualche domanda per la verifica della prenotazione e dello stato di salute. Non è consentito l’accesso di accompagnatori, salvo in caso di necessità, ma bisognerà comunicarlo al momento della prenotazione.

Novità anche per il ritiro dei referti di Radiologia: per gli esami di Radiologia tradizionale e Tac l’ingresso avverrà da di via Raggio (dalle 12.30 alle 15.30, dal lunedì al venerdì); il ritiro dei referti relativi agli esami di Risonanza Magnetica verrà eseguito direttamente presso lo sportello accettazione della Risonanza Magnetica, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.00, sempre con accesso da via Raggio.

I prelievi sui minori di 15 anni e le curve da carico di glucosio in gravidanza saranno gestiti rispettivamente dall’ambulatorio di Pediatria e dal reparto di Ginecologia (obbligatoria comunque la prenotazione). I prelievi dei pazienti in Tao (Terapia anticoagulante orale) verranno invece gestiti dal Servizio trasfusionale ed eseguiti presso il Distretto sanitario di via Papa Giovanni.