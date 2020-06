Mascherine Tricolori di nuovo in piazza a Casale

CASALE - Poco più di 20 le Mascherine Tricolori presenti oggi pomeriggio all'ingresso del Mercato Pavia di Casale per il sesto appuntamento di protesta contro le politiche legate al Covid del Governo Conte definito «di buffoni e incapaci, incompetenti e traditori». Tra le richieste dei manifestanti una sanatoria per tutte le multe durante l'emergenza Covid, lo stop alle tasse per le imprese fino a fine 2020, finanziamenti a fondo perduto senza il passaggio dagli istituti bancari, aiuti al turismo, alle famiglie, alle imprese. È stata inoltre annunciata una prossima «grande manifestazione nazionale».