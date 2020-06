Bistagno: ripristinati i sentieri dei 'Bricchi' danneggiati dalle frane

BISTAGNO - Da qualche giorno lo staff della gara 'Bricchi bistagnesi' è all'opera nelle campagne di Bistagno per ripristinare e rendere sicura la rete di sentieri intorno al paese. Con l'aiuto di Protezione civile e personale dell'amministrazione comunale, ruspe, pale e decespugliatori, hanno liberato la fitta rete percorsi dal dissesto e dal gerbido cresciuto in modo invadente. «Abbiamo ripristinato molti tratti danneggiati dalle frane del 2019 - ha spiegato il sindaco Roberto Vallegra - mai come quest'anno sarà importante favorire il turismo sportivo. Camminare, correre, andare a cavallo ed in Mountain bike, in sicurezza, all'aperto e senza aggregazioni. E dopo lo sforzo fisico, bar e ristoranti bistagnesi saranno pronti ad accogliere gli sportivi».