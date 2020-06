'Furbetto dei biglietti', arriva Striscia la Notizia

NOVI LIGURE — È arrivata su “Striscia la notizia”, la popolare trasmissione tv di Canale 5, la vicenda di Simone Marletta, 28enne di Novi Ligure, che l’anno scorso è finito in carcere con l’accusa di truffa (si trovava già ai domiciliari per lo stesso reato).

Secondo quanto ricostruito da “Striscia la notizia”, il giovane entrerebbe con un profilo falso sui gruppi Facebook dove le persone acquistano e vendono i ticket dei concerti. In un primo momento, fingerebbe di essere interessato all’acquisto, facendosi inviare una foto del biglietto. Successivamente userebbe quella stessa immagine come “prova” di essere in possesso del biglietto, che poi rivenderebbe online a ignari malcapitati.

“Striscia la notizia” ha anche mandato in onda le testimonianze di alcune persone che avrebbero versato i soldi necessari all’acquisto dei biglietti inesistenti su una carta PostePay intestata a un altro giovane che avrebbe conosciuto Marletta nel giro del poker semi professionistico.

Marletta è stato intercettato dall’inviata di “Striscia la notizia” martedì scorso, a pochi passi da viale Saffi, in pieno centro. Di fronte alle telecamere di Canale 5, Marletta ha fornito una diversa versione dei fatti. Il giovane infatti ha dichiarato che sta pian piano rimborsando tutte le persone truffate («altrimenti finisco in galera») e che da quando è stato arrestato non ha più ingannato nessuno. L’inviata di “Striscia la notizia” si chiede quindi se qualcuno stia usando i profili social di Marletta per mettere in atto truffe simili a quelle organizzate dal giovane in passato. «Il dubbio sorge», ha detto Marletta, che però non ha denunciato questo “furto di identità”. Perché? «Perché non mi è mai venuto in mente», ha detto.