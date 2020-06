GoOvada: nasce la piattaforma di e-commerce della città

OVADA - Un nome che è più di un auspicio. Si chiama "GoOvada" la piattaforma di E - Commerce delle attività ovadesi realizzata, nell'ambito del progetto "Ori" coordinato dall'Enoteca Regionale, dal Comune e da "Vivi Ovada". L'iniziativa è stata presentata ieri sera e intende accompagnare i negozianti della città in questa difficile fase di ripartenza. "Molti esercenti - ha spiega Marco Lanza, assessore alle Attività Produttive del comune - in questi mesi hanno provato a individuare canali diversi di vendita tramite il web e i social. Questo portale rappresenta uno spazio comune a disposizione di tutta la città". "Le imprese aderenti - ha aggiunto Gian Piero Berrone, creatore di Parentesikuadra, l'azienda che ha realizzato il portale - avranno la loro bacheca personale dove presentare la merce in vendita, eventuali offerte. La piattaforma gestisce le modalità di vendita, sta poi al singolo commerciante decidere come usufruirne. L'adesione è gratuita".